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Лев предсказал результаты матча Россия-Хорватия

Сегодня, 08:31

Хищника из зоопарка на Сахалине решили использовать в качестве предсказателя и узнать, выйдет ли Россия в полуфинал ЧМ-2018. По словам директора зоопарка, лев может предсказать исход игры.

Хищнику на выбор предложили два блюда с мясом: одно с флагом России, а другое - Хорватии. Как только лев вышел из убежища, он сразу же уткнулся носом в миску с флагом России, но поесть решил из другого блюда. Причем хищник полакомился еще и флажком. Сотрудники зоопарка высказали уверенность, что таким образом хищник дал знак, что российской сборной удастся обойти противников.

Четверть финала пройдет 7 июля на стадионе в Адлере. Билеты на матч купить уже невозможно, а все ближайшие месте в фан-зоне забиты до отказа.

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