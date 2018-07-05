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Форвард забил голов в плей-офф больше, чем Роналду с Месси на пару. К травмам относится с мужеством.

В микроблоге Артем Дзюба показал свой изогнутый палец. Как он сам сообщил подписчикам, это все из-за травмы два года назад, когда разорвал сухожилие на пальце. Однако футболист обнадежил поклонников, что его ничего не остановит и он будет играть в четвертьфинале. Тем более, спорт без травм не бывает.

Дзюба с Акинфеевым стали главными фамилиями того самого дня, когда сборная России смогла выиграть одних из лидеров, Испанию и пройти в 1/4 . Именно он успел забить пенальти в основное время, а его напарник по команде легендарно проявил себя уже в послематчевое время.

Уже в эту пятницу, 7 июня на сочинском стадионе «Фишт» пройдет важный матч для миллионов болельщиков Россия – Португалия.