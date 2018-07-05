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Сборная России уже прибыла в Сочи, однако без встречи фанатов

Сегодня, 19:36

Уже 7 июня пройдет самый ожидаемый матч ¼ финала Россия-Хорватия. Две сборные объединяют победы с пенальти.

Сборная России уже сегодня прибыла в Сочи, вышли ребята через терминал VIP – класса, поэтому обошлось без встречи фанатов в аэропорту. Поселят их в гостинице «Radisson Blu Paradise Resort & Spa». Также до решающей игры на пути к финалу футболисты успеют провести несколько тренировок в «Парк Арене».

Матч сборной России против Хорватии пройдет на стадионе «Фишт» в Сочи в 21:00 по московскому времени уже в эту пятницу. Миллионы болельщиков ожидают победы, ведь они и так впервые в истории российского футбола дошли до четвертьфинала, а это означает об еще одной страничке в российской истории футбола.

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