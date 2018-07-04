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Аршавин искренне верит в проигрыш России на ЧМ-2018

Сегодня, 20:41

Форвард «Кайрата» заявил, что у российской сборной самые низкие шансы на победу. Игрок считает, что встреча с Хорватией в 1/4 финала станет для команды последней.

Российский футболист, полузащитник казахстанского клуба «Кайрат» Андрей Аршавин поделился своими ожиданиями на предстоящую игру сборных России и Хорватии в 1/4 финала Чемпионата мира по футболу. Спортсмен не верит в победу России на предстоящей встрече, и расценивает шансы российской команды на выигрыш как самые низкие. Однако полузащитник искренне надеется, что если Россия обыграла Испанию, то возможно футболисты совершат невероятное, и смогут победить на футбольном поле такого серьезного и сильного, который демонстрирует «сбалансированный футбол».

Аршавин отметил игру вратаря Игоря Акинфеева, которого назвал лучшим отечественным голкипером за последнее двадцатилетие. Футболист добавил, что дойти до 1/4 финала отечественной сборной помогла прекрасная физическая форма, дисциплина, и сумасшедшая поддержка фанатов.

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