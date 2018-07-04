Сегодня, 20:10

Защитник московского «Спартака» настолько органично смотрится на полях Чемпионата мира, что привлек пристальное внимание агентов, внимательно следящих за появлением новых звезд в ходе мундиаля.

Илья Кутепов прокомментировал интерес зарубежных клубов к своей персоне. При этом был, как обычно сдержан и даже, по мнению некоторых футбольных экспертов, излишне скромен. Кутепов, проявивший себя в матче с испанцами, как «супербек», не стал раскрывать суть всех, поступивших ему предложений, как впрочем, не назвал и клубы, которые сделали ему предложения.

Илья заметил, что в настоящее время его главным и единственным приоритетом является сборная России. Что касается предпочтений, то 25-летний защитник многих удивил, назвав «Милан». В то время как итальянский клуб, лишенный права участвовать в европейских кубках, распродает своих звезд «оптом и в розницу», Кутепов готов предложить свои услуги. Илья признался, что уже написал письмо владельцу клуба и ждет ответа.