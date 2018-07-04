VistaNews.ru


Илья Кутепов прокомментировал интерес зарубежных клубов к своей персоне

Сегодня, 20:10

Защитник московского «Спартака» настолько органично смотрится на полях Чемпионата мира, что привлек пристальное внимание агентов, внимательно следящих за появлением новых звезд в ходе мундиаля.

Илья Кутепов прокомментировал интерес зарубежных клубов к своей персоне. При этом был, как обычно сдержан и даже, по мнению некоторых футбольных экспертов, излишне скромен. Кутепов, проявивший себя в матче с испанцами, как «супербек», не стал раскрывать суть всех, поступивших ему предложений, как впрочем, не назвал и клубы, которые сделали ему предложения.

Илья заметил, что в настоящее время его главным и единственным приоритетом является сборная России. Что касается предпочтений, то 25-летний защитник многих удивил, назвав «Милан». В то время как итальянский клуб, лишенный права участвовать в европейских кубках, распродает своих звезд «оптом и в розницу», Кутепов готов предложить свои услуги. Илья признался, что уже написал письмо владельцу клуба и ждет ответа.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Илья Резник назвал смерть Сенчиной невосполнимой утратой

«Локомотив» высказал нежелание играть против своих соотечественников

Брызгалов назвал финал Олимпиады Евротуром

Главное за неделю

«Хватит!»: Жанна Фриске пытается поговорить с родными

 Не зря призрак Жанны попал в объектив камеры, значит, она пытается всеми усилиями показать, что всё видит....

«Путешествие во времени»: Мужчина переместился в 2120 год и записал видео

Шокирующие кадры показывают, насколько изменится жизнь за следующие 100 лет....

Умерла солистка Театра музыкальной комедии Ольга Лозовая

 Женщина скончалась после продолжительной болезни в возрасте 46-ти лет. Немного...

Ольга Лозовая в последние годы жизни ничего не ела

Шокирующая новость поразила поклонников жертвы строгих диет и режимов, причины...

"Боже, там её лицо!": Призрак Фриске посетил родной дом

Покойная певица пытается связаться с родными с "того света". Со дня смерти...

Рекомендуем