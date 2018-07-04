Болельщик сделал предложение девушке перед решающим моментом матча Россия – Испания

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Победная для России игра проходила в московских «Лужниках» 1 июля, однако своим триумфом в тот день может похвастаться не только сборная, но и один из фанатов.

Парень и девушка прилетели из Нью-Йорка на футбол еще в качестве влюблённых, а домой вернутся уже в статусе жениха с невестой. Как поделилась Мария Командная (ведущая жеребьевки на Чемпионате) у себя в Twitter, болельщик сделал предложение своей девушке перед решающим моментом матча Россия – Испания, серией пенальти, которую, к слову, российская сборная смогла с гордостью одолеть и выиграть. Девушка очень порадовалась за них, так как они еще и являются ее друзьями, а также поделилась видео с подписчиками.

Сборная России пробилась в четвертьфинала и будет играть против Хорватии уже 7 июня на стадионе в Сочи. Игра будет в 21:00 по московскому времени.