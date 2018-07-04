VistaNews.ru


ФИФА назвала Жиркова одним из «невоспетых героев»

Сегодня, 17:48

Полузащитник сборной России вышел на матч с испанцами с травмой и, пересиливая боль, помог команде впервые в истории приобрести путевку в четвертьфинал мундиаля.

В сообщении для прессы было отмечено, что в любом крупном первенстве с языка не сходят звездные игроки. Их имена в заголовках СМИ, о них пишут и говорят.

Однако, за успехом прославившихся игроков стоят те, кто был в тени, но кто делал все, чтобы помочь завоевать долгожданную победу. Именно таким игроком, по мнению ФИФА, является полузащитник сборной России Юрий Жирков. Одним из «невоспетых героев» назвала футболиста главная футбольная организация, являющаяся крупнейшим международным руководящим органом в футболе.

Получив травму в предыдущей игре, Жирков вышел на матч. Одолевая боль в ноге, Юрий сделал все от него зависящее, чтобы помочь своей команде выйти в 1/4 финала Чемпионата мира.

"Еще до игры я чувствовал боль в ахилловом сухожилии. После первого тайма она стала такой сильной, что мне пришлось попросить о замене", рассказал Жирков в интервью СМИ.

Его заменили после первого тайма. Юрию еще нужно будет восстанавливаться. Главный тренер команды Станислав Черчесов, считает, что Юрий Жирков вряд ли примет участие в следующих матчах.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Болельщики сборной России сходят с ума от победы

Травма плеча может помешать Ковачичу выйти на матч со сборной России

Юрий Дудь показал болото, из которого «выплыл» полузащитник Головин

Главное за неделю

Умерла солистка Театра музыкальной комедии Ольга Лозовая

 Женщина скончалась после продолжительной болезни в возрасте 46-ти лет. Немного позже станет известно о месте и дате прощания с...

«Путешествие во времени»: Мужчина переместился в 2120 год и записал видео

Шокирующие кадры показывают, насколько изменится жизнь за следующие 100 лет....

«Хватит!»: Жанна Фриске пытается поговорить с родными

 Не зря призрак Жанны попал в объектив камеры, значит, она пытается всеми...

Ольга Лозовая в последние годы жизни ничего не ела

Шокирующая новость поразила поклонников жертвы строгих диет и режимов, причины...

"Боже, там её лицо!": Призрак Фриске посетил родной дом

Покойная певица пытается связаться с родными с "того света". Со дня смерти...

Рекомендуем