ФИФА назвала Жиркова одним из «невоспетых героев»

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Полузащитник сборной России вышел на матч с испанцами с травмой и, пересиливая боль, помог команде впервые в истории приобрести путевку в четвертьфинал мундиаля.

В сообщении для прессы было отмечено, что в любом крупном первенстве с языка не сходят звездные игроки. Их имена в заголовках СМИ, о них пишут и говорят.

Однако, за успехом прославившихся игроков стоят те, кто был в тени, но кто делал все, чтобы помочь завоевать долгожданную победу. Именно таким игроком, по мнению ФИФА, является полузащитник сборной России Юрий Жирков. Одним из «невоспетых героев» назвала футболиста главная футбольная организация, являющаяся крупнейшим международным руководящим органом в футболе.

Получив травму в предыдущей игре, Жирков вышел на матч. Одолевая боль в ноге, Юрий сделал все от него зависящее, чтобы помочь своей команде выйти в 1/4 финала Чемпионата мира.

"Еще до игры я чувствовал боль в ахилловом сухожилии. После первого тайма она стала такой сильной, что мне пришлось попросить о замене", рассказал Жирков в интервью СМИ.

Его заменили после первого тайма. Юрию еще нужно будет восстанавливаться. Главный тренер команды Станислав Черчесов, считает, что Юрий Жирков вряд ли примет участие в следующих матчах.