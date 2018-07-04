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«Мы люди скромные»: Роналду отказался от люкса в Саранске

Сегодня, 17:14

Сотрудники саранской гостиницы шокированы не самим присутствием обладателя «Золотого мяча», а его необычным выбором номера.

Звезда сборной Португалии Криштиану Роналду оказался человеком из разряда «Мы люди скромные». Об этом рассказали сотрудники «Меркурия» в Саранске, в котором проживал футболист во время ЧМ. Они с удивлением говорят, что Роналду действительно отказался от люкса в пользу обычного номера «стандарт».

Стоимость такого номера, как уточнили в отеле, составляет 4300 руб/сутки. Звезда проживал в 607-м номере.

Как оказалось, информация о шумевших иранских болельщиках под окнами гостиницы в ночь на 25 июня, которую предоставили СМИ, была недостоверной. Они не могли мешать футболистам, поскольку гостиница оснащена современной системой звуковой изоляции.

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