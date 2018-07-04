Василий Уткин прокомментировал потенциал сборной Англии

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Комментатор и журналист заявил, что личного мнения о вратаре англичан Пикфорде не имеет.

Василий Уткин в своём Telegram-канале прокомментировал слова Юрия Розанова, который оценивал потенциал национальной сборной Англии по футболу. По словам спортивного комментатора, она даже не помнит случая, что бы англичане выступали даже на уровне такой оценки. Подобная их игра было только в 90-х годах, но это было уже дано.

Говоря о вратаре сборной Англии Пикфорде, который стал первым вратарём с 1998 года, отразившим пенальти в послематчевой серии, Уткин заявил, что своего мнения о нём не имеет.

Василий Уткин заявил, что понимает оптимизм сборной Англии, который футболисты получили после преодоления «Заклятья Одиннадцатиметровых». Однако по словам специалиста, проблемой англичан всегда были не пенальти.

По словам Уткина, главная проблема сборной – синдром завтрашней газеты. Дело в том, что журналисты попросту уничтожат футболистов за любую их ошибку. Поэтому состав той половины сетки, где Англия расположилась с Швецией, Хорватией и РФ, губительная для сборной. У футболистов появляются надежды, а также увеличивается риск «всеобъемлющего разноса».