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«Мистическая игра»: Красивый футбол привлекает призраков

Сегодня, 12:13

Потусторонний мир населен не только монстрами. Фантомы менее ужасны, когда смотрят качественный футбол. 

Это мистическая игра, потому что красивый футбол привлекает призраков. Во всем мире на трибунах стадионов и даже на газонах полей неоднократно были замечены и даже сняты на видео представители потустороннего мира, которые некоторым внушали ужас, а кого-то радовали своевременным вмешательством в драматический сюжет матча. Например, одним из самых ярких случаев стало явление призрака безвременно ушедшего Уго Чавеса.

                                      

Телевизионная камера запечатлела, как бывший президент Венесуэлы возник возле ворот национальной сборной и рукой отвел мяч, точно посланный в сетку форвардом сборной Колумбии Радамеля Фалькао. Это заметили комментаторы матча, а телевизионщики несколько раз прокрутили момент в замедленном темпе. Болельщиков объял мистический ужас пополам с восторгом.

                                      

В Британии во время принципиального матча между «Расингом» и «Ривер Плейт» обнаженный призрак носился вдоль боковой бровки, то растворяясь в пространстве, то вновь материализуясь. За кого болела неприкаянная душа, выяснить не удалось.

                                      

В Боливии национальный чемпионат был отмечен появлением призрака, который бегал по трибунам, проносясь через тела болельщиков и стюардов. Во время встречи «ПСЖ» и «Порту» спортивный журналист сфотографировал сидящего на трибуне полупрозрачного темнокожего мальчика.

Причем, было видно, что фантом получает от матча искреннее удовольствие. На ЧМ-2018 пока призраки замечены не были. Вероятно, игра футбольных грандов их не вдохновила. Хотя в финале стоит внимательнее приглядеться к трибунам «Лужников». Получается, что красивый футбол привлекает даже призраков из потустороннего мира. 

Так что же это всё-таки было? Обман зрения или вмешательство потусторонних сил и духов. Пока что достоверно объяснить это не получается. Приверженцы уфологии и конспирологии уже бьют тревогу по всему миру о массовых вмешательствах НЛО, внеземного разума и так далее. 

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