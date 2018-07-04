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Россия - страна чудес, в которой гранды мирового футбола позорно обливаются горькими слезами, а вратари опровергают закон гравитации. Известный британский футбольный блогер Goalmouth Scramble, поделился своими мыслями по поводу ЧМ-2018.

Эксперт в своем обзоре высказал твердое мнение, что «российский босс» Владимир Путин устроил отличный турнир, на котором у сборной Англии нет шансов на победу. Goalmouth Scramble обосновывает свой скептицизм многими факторами, в том числе и политическими. Английские болельщики перед ЧМ-2018 были настроены весьма осторожно. Общим рефреном звучало мнение о слабости родной сборной в компании аргентинцев, испанцев и немцев. Случилось чудо, которое возможно только в такой непредсказуемой стране, как Россия. Гранды мирового футбола остались за бортом Чемпионата.

Сборная Англии «выкарабкалась» из группы, чтобы встретиться с колумбийцами, которые приехали на мундиаль в качестве «темной лошадки». Однако воскресный матч показал, что англичанам впоследствии, остается уповать на чудо. Сборная Швеции играет в тотальный футбол по немецкому образцу.

Когда фанаты начинают перед четвертьфиналом рассуждать о повторении «чудесной» серии пенальти, то футбольные эксперты могут с уверенностью заключить, что неладно что-то в футбольном королевстве. В Самаре англичан ждет настоящее побоище, которым будут управлять скандинавы. Шведы могут подавлять соперника, даже не имея мяча. Хотя, Goalmouth Scramble надеется, что в пользу английской сборной может сыграть фактор расслабленности шведов после легкой встречи со швейцарцами. Однако в виде большой грозовой тучи над сборной Англии нависнет безжалостная статистика. Скандинавы помнят, что им нужен один выигранный матч, чтобы сравнять исторический счет до 8:8. Эксперт считает, что, даже пройдя шведов, англичанам не выиграть Чемпионат. Зато фанаты получили удовольствие от удивительно радушного приема русских.