Швейцарский полузащитник посчитал матч со сборной Швеции «скучным»

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Футболист гордится своей сборной, несмотря на недавний проигрыш.

В своём интервью швейцарский полузащитник Шердан Шакири рассказал, что за последние четыре года национальная сборная выступала очень хорошо. Это связано с тем, что в команде появилось несколько молодых игроков из «замечательного поколения». Благодаря этому получился некий симбиоз.

По словам Шердана Шакири, он гордится сборной Швейцарии и игрой на Чемпионате мира. У команды были все шансы оказаться в четвертьфинале, но сборной Швеции просто немного больше повезло в недавнем матче. Футболист также посчитал матч со шведской сборной «скучным» и не интересным по телевизору. Но по словам швейцарского полузащитника, красивый футбол не всегда результативный, особенно дело так обстоит, когда соперник «сидит у ворот» и не даёт играть в футбол.

Стоит отметить, что Швейцария проиграла Швеции со счётом 0:1.