VistaNews.ru


Пока Оби Микел играл на ЧМ, его отца пытали похитители

Сегодня, 21:20

Полузащитник нигерийской сборной переживал семейную драму во время матча со сборной Аргентины. Перед началом матча похитили папу Джона Оби Микела. Нигерия завершила свое участие в Мундиале 2018, проиграв Аргентине со счётом 1:2.

Похищение Майкла Оби произошло на юго-востоке Нигерии, когда он ехал со своим водителем на похороны. Преступники были одеты в форму полицейских и их жертва ничего не заподозрила.

О случившемся футболист узнал от своих родственников. Преступники запретили Оби Микелу обсуждать похищение с кем-либо, а тем более с полицией: «Мне сказали, что они сразу же застрелят моего отца, если я доложу об этом властям или расскажу кому-нибудь». Даже члены команды и тренер оставались в неведении.

За освобождение отца у Оби Микела требовали выкуп в размере 28 тыс. долл.

Благодаря тщательно подготовленной операции полицейским удалось разыскать и спасти заложника. В случившейся во время операции спасения перестрелке заложник не пострадал, но всю предыдущую неделю пленника пытали. Сейчас он находится в госпитале под наблюдением врачей.

Джон сказал, что он безмерно благодарен всем, кто имеет отношение к спасению его отца и тем, кто его поддерживал.

Отца футболиста уже похищали ранее. Это случилось 7 назад, когда Оби Микел играл за «Челси». Тогда футболист публично обратился к похитителям с просьбой освободить отца. Его удалось спасти в первый раз, но второе спасение можно назвать чудом.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

«Хвост виляет собакой»: Сампаоли попросил разрешение у Месси выпустить Агуэро

Песков: Путин оценил игру российских футболистов

Погромы на улицах и облитые пивом голландцы: 25 фанатов сборной Англии задержаны полицией

Главное за неделю

Умерла солистка Театра музыкальной комедии Ольга Лозовая

 Женщина скончалась после продолжительной болезни в возрасте 46-ти лет. Немного позже станет известно о месте и дате прощания с...

«Путешествие во времени»: Мужчина переместился в 2120 год и записал видео

Шокирующие кадры показывают, насколько изменится жизнь за следующие 100 лет....

Ольга Лозовая в последние годы жизни ничего не ела

Шокирующая новость поразила поклонников жертвы строгих диет и режимов, причины...

"Боже, там её лицо!": Призрак Фриске посетил родной дом

Покойная певица пытается связаться с родными с "того света". Со дня смерти...

"Вторжение началось?": Уфологи по всему миру массово принимают сигналы НЛО

Пришельцы и гуманоиды уже совсем близко, стоит ли бояться нашествия?...

Рекомендуем