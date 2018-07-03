Пока Оби Микел играл на ЧМ, его отца пытали похитители

Сегодня, 21:20

Полузащитник нигерийской сборной переживал семейную драму во время матча со сборной Аргентины. Перед началом матча похитили папу Джона Оби Микела. Нигерия завершила свое участие в Мундиале 2018, проиграв Аргентине со счётом 1:2.

Похищение Майкла Оби произошло на юго-востоке Нигерии, когда он ехал со своим водителем на похороны. Преступники были одеты в форму полицейских и их жертва ничего не заподозрила.

О случившемся футболист узнал от своих родственников. Преступники запретили Оби Микелу обсуждать похищение с кем-либо, а тем более с полицией: «Мне сказали, что они сразу же застрелят моего отца, если я доложу об этом властям или расскажу кому-нибудь». Даже члены команды и тренер оставались в неведении.

За освобождение отца у Оби Микела требовали выкуп в размере 28 тыс. долл.

Благодаря тщательно подготовленной операции полицейским удалось разыскать и спасти заложника. В случившейся во время операции спасения перестрелке заложник не пострадал, но всю предыдущую неделю пленника пытали. Сейчас он находится в госпитале под наблюдением врачей.

Джон сказал, что он безмерно благодарен всем, кто имеет отношение к спасению его отца и тем, кто его поддерживал.

Отца футболиста уже похищали ранее. Это случилось 7 назад, когда Оби Микел играл за «Челси». Тогда футболист публично обратился к похитителям с просьбой освободить отца. Его удалось спасти в первый раз, но второе спасение можно назвать чудом.