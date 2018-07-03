VistaNews.ru


Пицца-Акинфеев: Неапольский пекарь делает эксклюзивное блюдо

Сегодня, 19:06

Повар предлагает уникальное блюдо. На пицце изображён герой победы над Испанией, вратарь сборной РФ Игорь Акинфеев.

Россия продолжает праздновать победу. На ней пытаются нажиться даже те, кто далеки от футбола. Законы бизнеса. Появилась даже пицца, на которой изображён вратарь сборной Игорь Акинфеев. А, может, не нажиться, а повара просто переполнили эмоции и он сделал то, что умеет.

Пицца-Акинфеев испечена петербургским поваром Валерием Максимчиком. Он является членом Ассоциации пиццайоло Неаполя. 

Не известно, как Акинфеев отнесётся к тому, что пиццу с его изображением станут «жрать» и, возможно, активно. Впрочем, возможно это будет и единственный экземпляр.

Не известно и то, станут ли ему за это «отстёгивать».

Ранее Максимчик испекал пиццы, где были изображения Черчесова, Роналду и Суареса.

Победа над Испанией праздновалась по всей России. Выход в четвертьфинал – это фишка.

Один рьяный болельщик так наотмечался, что разбился насмерть, упав в Москве с Крымского моста.

Бывшая активная черлидерша, решила продемонстрировать свои способности художника. Она нарисовала портрет Дзюбы грудью.

Нога Акинфеева, взявшая пенальти, уже названа ногой Бога. Ранее в футболе Марадона назвал свою руку «рукой Бога». Он с помощью неё забил решающий, но не законный мяч. Акинфеев сделал всё с точностью наоборот.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Акинфеев уверяет, что успех российской сборной напрямую связан искренностью

Дзюба: мы были уверены, что Акинфеев возьмет два пенальти

В ЦБ спрогнозировали на 100-рублёвой купюре победный удар Акинфеева

Главное за неделю

Умерла солистка Театра музыкальной комедии Ольга Лозовая

 Женщина скончалась после продолжительной болезни в возрасте 46-ти лет. Немного позже станет известно о месте и дате прощания с...

«Путешествие во времени»: Мужчина переместился в 2120 год и записал видео

Шокирующие кадры показывают, насколько изменится жизнь за следующие 100 лет....

Ольга Лозовая в последние годы жизни ничего не ела

Шокирующая новость поразила поклонников жертвы строгих диет и режимов, причины...

"Боже, там её лицо!": Призрак Фриске посетил родной дом

Покойная певица пытается связаться с родными с "того света". Со дня смерти...

"Вторжение началось?": Уфологи по всему миру массово принимают сигналы НЛО

Пришельцы и гуманоиды уже совсем близко, стоит ли бояться нашествия?...

Рекомендуем