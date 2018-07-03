Пицца-Акинфеев: Неапольский пекарь делает эксклюзивное блюдо

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Повар предлагает уникальное блюдо. На пицце изображён герой победы над Испанией, вратарь сборной РФ Игорь Акинфеев.

Россия продолжает праздновать победу. На ней пытаются нажиться даже те, кто далеки от футбола. Законы бизнеса. Появилась даже пицца, на которой изображён вратарь сборной Игорь Акинфеев. А, может, не нажиться, а повара просто переполнили эмоции и он сделал то, что умеет.

Пицца-Акинфеев испечена петербургским поваром Валерием Максимчиком. Он является членом Ассоциации пиццайоло Неаполя.

Не известно, как Акинфеев отнесётся к тому, что пиццу с его изображением станут «жрать» и, возможно, активно. Впрочем, возможно это будет и единственный экземпляр.

Не известно и то, станут ли ему за это «отстёгивать».

Ранее Максимчик испекал пиццы, где были изображения Черчесова, Роналду и Суареса.

Победа над Испанией праздновалась по всей России. Выход в четвертьфинал – это фишка.

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