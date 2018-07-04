VistaNews.ru


Как после фильма: Алексей Учитель о ЧМ-2018

Сегодня, 05:30

Даже поездка на метро не испортила у режиссёра впечатление от матча открытия - он обязательно посетит полуфиналы и грандиозный финал.

Режиссер Алексей Учитель поделился своими впечатлениями о ЧМ по футболу, который проходит на территории России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Народный артист Российской Федерации побывал на матче открытия, который оставил у него только яркие, потрясающие впечатления и эмоции. Даже поездка на метро, пеший поход к стадиону, и сложности на выходе после матча не испортили впечатление от мероприятия: «вы знаете, как после фильма, очень хорошего, талантливого вот такие одухотворённые, вдохновлённые, и глаза у всех горели». Он обязательно посетит полуфиналы и финал Чемпионата.

Несмотря на давнюю симпатию к английской и французской сборным, Алексей Учитель болеет за Россию, однако явных фаворитов футбольного Чемпионата не видит.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Алексей Чадов высказал соболезнования по поводу смерти Игоря Ляха

Юлия Перисильд обнародовала красивое фото с дочерями

«Дело Собчака» создатели переведут для иностранной аудитории

Главное за неделю

Умерла солистка Театра музыкальной комедии Ольга Лозовая

 Женщина скончалась после продолжительной болезни в возрасте 46-ти лет. Немного позже станет известно о месте и дате прощания с...

«Путешествие во времени»: Мужчина переместился в 2120 год и записал видео

Шокирующие кадры показывают, насколько изменится жизнь за следующие 100 лет....

Ольга Лозовая в последние годы жизни ничего не ела

Шокирующая новость поразила поклонников жертвы строгих диет и режимов, причины...

"Боже, там её лицо!": Призрак Фриске посетил родной дом

Покойная певица пытается связаться с родными с "того света". Со дня смерти...

"Вторжение началось?": Уфологи по всему миру массово принимают сигналы НЛО

Пришельцы и гуманоиды уже совсем близко, стоит ли бояться нашествия?...

Рекомендуем