Как после фильма: Алексей Учитель о ЧМ-2018

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Даже поездка на метро не испортила у режиссёра впечатление от матча открытия - он обязательно посетит полуфиналы и грандиозный финал.

Режиссер Алексей Учитель поделился своими впечатлениями о ЧМ по футболу, который проходит на территории России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Народный артист Российской Федерации побывал на матче открытия, который оставил у него только яркие, потрясающие впечатления и эмоции. Даже поездка на метро, пеший поход к стадиону, и сложности на выходе после матча не испортили впечатление от мероприятия: «вы знаете, как после фильма, очень хорошего, талантливого вот такие одухотворённые, вдохновлённые, и глаза у всех горели». Он обязательно посетит полуфиналы и финал Чемпионата.

Несмотря на давнюю симпатию к английской и французской сборным, Алексей Учитель болеет за Россию, однако явных фаворитов футбольного Чемпионата не видит.