Акинфеев уверяет, что успех российской сборной напрямую связан искренностью

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Голкипер команды России стал героем первого дня в июле для всех болельщиков. Именно он отбил последнее пенальти, что и повлияло на победу над Испанией, одними из лидеров ЧМ.

После проведенной тренировки сборной на базе «Новогорск» Игорь Акинфеев поделился с журналистом мыслями после такого важного матча. Футболист совсем не зазнался – ему не нравились вопросы по поводу приписывания всех наград себе, а уверял, что абсолютно каждый повлиял на такой исход игры. Также Игорь просит уже не говорить о матче 1 июля, так как сейчас все мысли об игре 7 июня – между прочим, ¼ финала Россия – Хорватия.

Акинфеев рассказал, что они верили в победу и без дополнительного времени, а также не тренировали пенальти. Когда стало известно, что будет дополнительное время, футболисты тут же обсудили с тренером их вратарей Гинтарасом Стауче возможных игроков, которым Испания доверит пенальти – они вытянули счастливый билет, так как их примерные стратегии, куда могут бить, оправдались.

Футболист хвалит проведение ЧМ-2018 дома и уверяет, что успех российской сборной напрямую зависит от их искренности: они делают все от души, у них отличная команда.

Игорь Акинфеев стал звездой любого поклонника футбола, болеющего за Россию. Один из певцов, кумиров молодежи, посвятил даже ему тату на лице, а именно – T-killah.