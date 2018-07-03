Марадона хочет вернуться в аргентинскую сборную тренером

Сегодня, 18:04

Он был уже главным тренером, однако после поражения в 2010 году сборной Германии с позорным счетом 0:4, покинул пост.

Диего Марадона – звезда мирового футбола, да еще и на ЧМ-1986 стал победителем в составе Аргентины. Сейчас у 57-летнего другие планы – вернуться в аргентинскую сборную тренером. Однако самое интересное то, что совсем бескорыстно – бесплатно.

Бывший нападающий очень расстроен итогом чемпионата для своей страны, также уверен, что во всем виноват тренер – ведь «все легко разрушилось, а была проделана ранее очень сложная работа». Теперь он хочет вернуться на ранее занимаемый пост, бесплатно, чтобы помочь команде в будущем. Работал Марадона с аргентинцами на протяжении 2008 - 2010 годов.

Кстати, сейчас тренером является Хорхе Сампаоли, который после разгромного Чемпионата покидает место. Сборная Аргентины не смогла пробиться даже в ¼ финала – после матча с Францией и проигрыша 3:4, они вылетели с мундиаля.