VistaNews.ru


Марадона хочет вернуться в аргентинскую сборную тренером

Сегодня, 18:04

Он был уже главным тренером, однако после поражения в 2010 году сборной Германии с позорным счетом 0:4, покинул пост.

Диего Марадона – звезда мирового футбола, да еще и на ЧМ-1986 стал победителем в составе Аргентины. Сейчас у 57-летнего другие планы – вернуться в аргентинскую сборную тренером. Однако самое интересное то, что совсем бескорыстно – бесплатно.

Бывший нападающий очень расстроен итогом чемпионата для своей страны, также уверен, что во всем виноват тренер – ведь «все легко разрушилось, а была проделана ранее очень сложная работа». Теперь он хочет вернуться на ранее занимаемый пост, бесплатно, чтобы помочь команде в будущем. Работал Марадона с аргентинцами на протяжении 2008 - 2010 годов.

Кстати, сейчас тренером является Хорхе Сампаоли, который после разгромного Чемпионата покидает место. Сборная Аргентины не смогла пробиться даже в ¼ финала – после матча с Францией и проигрыша 3:4, они вылетели с мундиаля.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Марадона хочет, чтобы кому-то приложили по лицу после поражения сборной Аргентины

Марадона заплатит 10 тыс. долларов за поиск автора слухов о его смерти

Марадона рассказал об эмоциях после информации о своей смерти

Главное за неделю

Умерла солистка Театра музыкальной комедии Ольга Лозовая

 Женщина скончалась после продолжительной болезни в возрасте 46-ти лет. Немного позже станет известно о месте и дате прощания с...

«Путешествие во времени»: Мужчина переместился в 2120 год и записал видео

Шокирующие кадры показывают, насколько изменится жизнь за следующие 100 лет....

Ольга Лозовая в последние годы жизни ничего не ела

Шокирующая новость поразила поклонников жертвы строгих диет и режимов, причины...

"Боже, там её лицо!": Призрак Фриске посетил родной дом

Покойная певица пытается связаться с родными с "того света". Со дня смерти...

"Вторжение началось?": Уфологи по всему миру массово принимают сигналы НЛО

Пришельцы и гуманоиды уже совсем близко, стоит ли бояться нашествия?...

Рекомендуем