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Неймара назвали посмешищем ЧМ-2018

Сегодня, 12:29

Чемпионат мира по футболу в России стал настоящей катастрофой для репутаций легендарных команд и авторитетов звезд мирового футбола. Под пресс жестоких насмешек болельщиков попал даже знаменитый бразильский форвард.

Неймара назвали посмешищем ЧМ-2018 из-за эмоциональной реакции во время матча со сборной Мексики, которую большинство пользователей социальных сетей определили, как «клоунскую симуляцию». Во втором тайме бразильский форвард, лежа на газоне, зажал мяч между своими бутсами. Мексиканский защитник Мигель Лаюн, недовольный явной задержкой матча, забрал мяч у оппонента, после чего Неймар неожиданно начал кататься по полю, хватаясь за ногу и жалуясь итальянскому арбитру.

Эта сценка, достойная войти в анналы мирового драматического искусства, вызвала бурную реакцию в социальных сетях. Бразильца называли «клоуном» и сравнивали с симулянтами, которые на городских улицах бросаются под автомобили, чтобы получить компенсацию за якобы полученный ущерб здоровью. Появилось множество фотожаб, которые явно показывают отношение к современной бразильской сборной вообще и Неймару, в частности.

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