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Полузащитник Уругвая надеется, что Гризманн вспомнит родственные корни

Сегодня, 11:05

Мундиаль вступил в свою решающую стадию. Сегодня определится последняя пара четверть финалистов.

Это тот уровень, где после победы уже можно рассчитывать на медаль. Полузащитник сборной Уругвая Нандес очень надеется, что игрок сборной Франции Гризманн вспомнит свои родственные корни.

Дело в том, что 6 июля встречаются сборные Уругвая и Франции. Во французской дружине Гризманн является настоящим лидером.

Полузащитник Уругвая очень надеется, что в этой игре Гризманн вспомнит, что он наполовину уругваец.

Цена победы очень высока. Кто-то рассчитывает на родственные корни. А вот в России сборной очень активно помогают своими мистическими обрядами якутские шаманы.

Матч Уругвая и Франции пройдёт в Нижнем Новгороде. Как отнесётся Гризманн к надеждам Нандеса, станет известным очень скоро.

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