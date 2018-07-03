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Травма плеча может помешать Ковачичу выйти на матч со сборной России

Сегодня, 10:41

На матч 1/4 финала в Сочи сборная Хорватия рискует выйти без одного из своих ведущих игроков, что значительно повлияет на общую стратегию игры.

Травма плеча может помешать Матео Ковачичу выйти на матч со сборной России. Полузащитник мадридского «Реала» проявил мужество в игре против сборной Дании, когда, невзирая на боль, остался на поле, что в немалой степени и предопределило исход встречи. Напомним, против Ховачича был применен довольно грубый прием, когда руку полузащитника буквально взяли «на излом».

Как сообщают ведущие футбольные специалисты, последствия такой травмы могут быть серьезными. Однако врачи сборной Хорватии пока не высказали однозначного решения по поводу участия Ковачича в четвертьфинальном матче 7 июля. Тренер же хорватов Златко Далич в интервью лишь намекнул на возможность отстранения полузащитника от встречи. Что касается сборной России, то команда впервые в своей истории вышла в 1/4 Чемпионата мира. По словам Станислава Черчесова, травмированных игроков в команде нет.

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