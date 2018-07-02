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Голая болельщица ЧМ-2018 прошлась по Звенигороду на спор

Вчера, 22:39

Жители и гости города Звенигород стали свидетелями того, как абсолютно нагая молодая женщина, нисколько не смущаясь, шествовала по одной из центральных улиц города.

Инцидент случился на улице Московской. Женщина лет 30-35 в состоянии сильного алкогольного опьянения прошла по улице голой на спор. Ей составил компанию друг, который все время снимал происходящее на видео. Пьяная женщина не обращала особого внимания на шокированных ее выходкой прохожих.

Очевидцы утверждают, что дама, в самом деле, проиграла спор, ставка в котором была победа сборной России над Испанией. Болельщица сочла выполнение договора делом чести и задание выполнила. Голая болельщица ЧМ-2018 прошлась по Звенигороду на спор, и это не единственный случай глупого поступка после победы России над Испанией в ЧМ-2018. Некоторые россияне в честь выхода российской сборной в 1/4 финала чемпионата набили себе татуировки. Так поступил и известный рэпер T-killah. На своей щеке он набил тату с надписями «Россия» и «Игорь» в честь вратаря Акинфеева.

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