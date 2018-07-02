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Станислав Черчесов: Жирков не сможет принять участие в следующих матчах

Сегодня, 20:22

Медики сделали свое заключение относительно здоровья российского футболиста Юрия Жиркова. Они определили характер мышечного и сухожильного повреждений защитника сборной.

Футболиста "Зенита" вынуждены были заменить во время перерыва в соревновании 1/8 финала на чемпионате мира, где встретились сборные России и Испании.

Как сообщили официальные представители Российского футбольного союза на своем сайте, врачи подозревают у Жиркова воспаление сухожилия мышцы голени. Тактику и сроки лечения врачи смогут определить после проведения более детального дополнительного осмотра. Существует вероятность, что Жирков не сможет принять участие в следующих матчах за первенство в Мундиале. Такое предположение озвучил на пресс-конференции после победы над Испанией главный тренер сборной Станислав Черчесов.

Здоровье остальных футболистов, попавших в заявку российской сборной на чемпионат мира, не вызывает никаких опасений.

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