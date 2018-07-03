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Фанатов в кокошниках пригласили на следующую игру сборной

Сегодня, 01:45

Троих фанатов в кокошниках на матче 1/8 Чемпионата Россия-Испания заметили организаторы следующего матча сборной России по футболу.

Болельщиков, выделяющихся даже на ярком фоне заполненных трибун, пригласили на следующую, четвертьфинальную игру российской команды против Хорватии.

Дмитрий Гнатюк, один из приметных персонажей, рассказывает, что он, его супруга Инна Каленская и племянник Юрий Гнатюк сделали кокошники в виде триколора – белый, синий и красный. В этом наряде и в том же составе они ходили на открытие Чемпионата мира и на игру Бразилия-Сербия. Кокошники – символ российского гостеприимства, а на гендерную принадлежность не надо обращать внимание.

Теперь же, по словам Дмитрия, организаторы четвертьфинального матча им сказали, что трио – талисман сборной, а талисман должен обязательно присутствовать на стадионе во время игры.

В сети тоже обратили внимание на приметных фанатов в необычных головных уборах. За короткое время они стали настоящими звездами Интернета.

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