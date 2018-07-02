Сборная Бразилии побила рекорд результативности на чемпионатах мира

Сегодня, 19:47

На счету «селесао» - 228 забитых мячей в рамках мундиаля.

Рекорд результативности на чемпионатах мира побила сегодня сборная Бразилии. В рамках 1/8 финала ЧМ-2018 в матче против Мексики бразильцы забили два гола, тем самым превзойдя результат национальной команды Германии, которая на мировых первенствах отличилась 226 раз. Рекордный мяч в ворота мексиканцев на 51-й минуте встречи забил Неймар. Нападающий ПСЖ замкнул передачу Виллиана с фланга.

Увеличил отрыв вышедший на замену Фирмино. Форвард «Ливерпуля» точным ударом отправил мяч в сетку ворот соперника спустя две минуты после появление на поле на 88-й минуте. В четвертьфинале Бразилия сыграет с победителем матча Бельгия – Япония.

Напомним, что на этом чемпионате мира «пентакампеоны» ещё ни разу не уходили с поля без забитого мяча. В трёх матчах группового этапа Бразилия забила пять мячей.

Лучшими бомбардирами команды являются Неймар и Коутиньо. У обоих на счету по два забитых мяча.

К слову, на матче в Самаре был поставлен ещё один рекорд, но уже местного значения. На стадионе сегодня собралось рекордное количество зрителей – 41 970 тысяч человек.