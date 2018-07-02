VistaNews.ru


Более 350 тысяч человек посмотрели матч Россия-Испания в метро

Сегодня, 18:23

В 1900 вагонах московского метро проходила трансляция матча Россия-Испания. Более 350 тысяч пассажиров посмотрели игру, находясь в вагоне.

Об этом сообщила пресс-служба подземки. Возможность болеть за сборную появилась благодаря установленным специальным экранам.

Прямое телевещание в вагонах московского метрополитена началось 12 мая. Это телеканал "Москва 24". Контент был адаптирован для вещания без звука. В него входят новости, репортажи на городские темы и интервью должностных лиц столицы.

Уникальность этого проекта в том, что вещание происходит не в записи, а в режиме реального времени. Программы канала идут в том числе и в прямом эфире.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Стикеры с просьбой уступить место появились в московском метро

Московский метрополитен изменил режим работы из-за матча ЧМ-2018 Россия – Испания

В Петербурге руководители метро сняли комикс о забытых вещах

Главное за неделю

Умерла солистка Театра музыкальной комедии Ольга Лозовая

 Женщина скончалась после продолжительной болезни в возрасте 46-ти лет. Немного позже станет известно о месте и дате прощания с...

«Путешествие во времени»: Мужчина переместился в 2120 год и записал видео

Шокирующие кадры показывают, насколько изменится жизнь за следующие 100 лет....

В Японии отчетливо сняли на видео реальный НЛО

Гуманоиды наступают на жителей Земли по всем континентам через порталы....

Ученые нашли спасение от червей-паразитов для миллионов людей

В настоящее время около 25-30% людей инфицированы минимум одним видом...

"Вторжение началось?": Уфологи по всему миру массово принимают сигналы НЛО

Пришельцы и гуманоиды уже совсем близко, стоит ли бояться нашествия?...

Рекомендуем