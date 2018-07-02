Более 350 тысяч человек посмотрели матч Россия-Испания в метро

Сегодня, 18:23

В 1900 вагонах московского метро проходила трансляция матча Россия-Испания. Более 350 тысяч пассажиров посмотрели игру, находясь в вагоне.

Об этом сообщила пресс-служба подземки. Возможность болеть за сборную появилась благодаря установленным специальным экранам.

Прямое телевещание в вагонах московского метрополитена началось 12 мая. Это телеканал "Москва 24". Контент был адаптирован для вещания без звука. В него входят новости, репортажи на городские темы и интервью должностных лиц столицы.

Уникальность этого проекта в том, что вещание происходит не в записи, а в режиме реального времени. Программы канала идут в том числе и в прямом эфире.