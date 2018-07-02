Развод по-футбольному: В Челябинске пара рассталась из-за Роналду и Месси

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Страсти вокруг Мундиаля в России разгорелись самые нешуточные. Они коснулись даже семейных отношений.

В Челябинске состоялся развод по-футбольному. Там пара рассталась из-за Месси и Роналду. Перед этим она благополучно прожила в браке 14 лет.

Причиной развода стал спор, кто же всё таки лучше: Роналду или Месси. Видимо, оба супруга были яростными футбольными фанатами. Лучше расстаться, чем уступить в этом вопросе.

Арсен, которому 40 лет, болел за Месси. Его супруге Ларисе больше нравился Роналду. Отношения в Челябинске, вернее в одной из его квартир, накалились до предела во время матча Аргентина – Нигерия.

Лариса по ходу игры демонстративно болела за Нигерию и издевалась над Арсеном, когда Месси не забил пенальти.

Для мужчины это стало последней каплей. На следующий день он пошёл в ЗАГС, где подал заявление о разводе.

Хотя, собственно, о чём спорить. И Месси и Роналду уже «вон с пляжа». Помочь своим командам не смогла ни та, ни другая звезда. Наверное, стоит подумать и забрать заявление. Спорить то больше не о чем.

Встреча Арсена с Ларисой состоялась во время ЧМ-2002. Они оба пришли в спортбар, чтобы посмотреть матч.