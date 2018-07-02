Зауважали: Сборная Хорватии уже прилетела в Сочи перед матчем с РФ

Сегодня, 17:30

Мундиаль в России продемонстрировал самые неожиданные «коленца». Фавориты вылетают. Те, кого считал аутсайдерами, двигаются далее.

Команду России явно зауважали. Ей предстоит игра в Сочи против Хорватии за выход в полуфинал. Сборная этой страны уже прилетела в город перед матчем, который состоится лишь 7 июля.

Наши «взлетели» уже очень высоко. Так отчего же не попробовать ещё. Видимо, сборная Хорватии это очень хорошо прочувствовала. Как и силу родных российских трибун.

Они не надеются обыграть сборную РФ в «полноги». Хорваты готовятся к серьёзному бою. Тем более, что не очень «крепкую» Данию они одолели лишь в послематчевых пенальти.

Главный тренер сборной Хорватии сказал, что команда РФ – это не просто сложный, а великий соперник.

Иначе не скажешь, зауважали. Насколько выданные авансы соответствует фактическому состоянию дел, покажет предстоящий матч в Сочи.

Российские футболисты продемонстрировали, как минимум, отличную физическую форму. То, что они прошли Испанию, является лишним подтверждением этого. Раньше россиянам никогда не удавалось обыграть эту сборную. В мечту можно верить.

Тем более, если к этому пытаются привлечь даже мистику. Якутские шаманы помогают сборной РФ изо всех сил.