В ЦБ спрогнозировали на 100-рублёвой купюре победный удар Акинфеева

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Банк России нашел поразительное сходство между голографическим символом на новой банкноте к Чемпионату мира и фотографией невероятно важного для российского футбола момента - когда голкипер отбивал мяч ногой в серии пенальти.

"Прогнозирование всегда было нашей сильной стороной" - заметили на официальном сайте ЦБ в Facebook. На снимке, приложенном к шуточному посту ЦБ в соцсети, изображен край 100-рублевой банкноты, выпущенной к Чемпионату мира, на которой заметен голографический знак. На символе изображен вратарь, отбивающий ногой мяч, стремительно направляющийся в ворота - точно так же рядом изображен российский вратарь Игорь Акинфеев. Представители ЦБ отметили, что они заранее спрогнозировали на новой купюре невероятно важный победный удар голкипера российской сборной.

Напомним, вчера состоялся матч 1/8 финала Чемпионата мира между сборными России и Испании. Важным моментом для победы российской сборной стала игра ногой вратаря Игоря Акинфеева, который в полете красиво отбросил направляющийся прямо в ворота мяч во время серии пенальти. С тех пор "нога Акинфеева" является предметом восхищения для болельщиков, которые посвятили ей много мемов и хвалебных постов.

Накануне ЧМ-2018 Банк России впервые выпустил 20 миллионов памятных полимерных купюр номиналом 100 рублей, посвященных футболу.