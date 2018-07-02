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Денис Черышев: Мои слёзы после победы – это хорошие слёзы

Сегодня, 16:51

Россия, совершенно неожиданно для всех футбольных экспертов, уже в четвертьфинале Мундиаля. Этого не ждали, но в это верили. После серии пенальти плакали многие.

Не стал исключением и полузащитник сборной Денис Черышев. Он прокомментировал, почему заплакал после победы. Футболист сказал: "Мои слёзы после победы – это хорошие слёзы".

Черышев сообщил, что команда шла к этому долгие годы и достойна того, чтобы ею гордились.

Также он вспомнил и о близких. Долгое время футболиста, буквально, преследовали травмы. Он даже сомневался, что сможет полностью восстановиться к ЧМ-2018.

Однако, рядом всегда были и его друзья, и его девушка, поддерживавшие футболиста. Черышев полагает, они также заслужили этот праздник, как и вся страна.

Футболист не скрывал, что после окончания матча на его лице были слёзы. Он сказал, что поплакал и, даже, может ещё немного поплакать. Эти слёзы он считает хорошими.

Команда довольна результатом и хочет его развить. В то же время, сказал Черышев, играть против Испании было очень тяжело, поскольку у них очень техничная команда. Против неё нужно грамотно обороняться.

Черышев проинформировал, Черчесов сказал перед выходом на поле, чтобы он терпел, помогал в обороне и выбегал в контратаки. Не всё получилось, но главное – результат достигнут.

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