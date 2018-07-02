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Марина Федункив сняла забавный видеоролик в поддержку сборной России

Сегодня, 16:31

Марина Федункив, Мама Коляна из «Реальных пацанов» и участница Comedy Woman, предложила в поддержку сборной России вместо флешмоба «Усы надежды» ввести акцию «Борода победы».

Она сняла забавный сюжет, в котором предстала с наклеенной бородой. Фанаты в восторге от образа пермской актрисы. Они просят ее не снимать бороду и быть счастливым талисманом российской сборной. С таким талисманом, говорят они, победа гарантирована.

Акцию «Усы надежды», посвященную главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову, запустил Иван Ургант. Ведущий шоу призвал зрителей выкладывать фотографии с усами с хештегом #усынадежды.

Черчесов известен своими фотогеничными усами, и в честь него Ургант тоже наклеил себе усы.

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