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Фанат чуть не умер от инфаркта – он поставил 15 тысяч евро на победу Испании

Сегодня, 06:15

На стадионе Лужники был госпитализирован болельщик – он поставил на победу сборной Испании.

Пожилому испанскому болельщику стало плохо после окончания основного времени матча, счет после которого был 1:1. Фанат сделал ставку у букмекеров в 15 тысяч евро на то, что Испания победит Россию в основное время. В результате переживаний он чуть не умер от инфаркта – с сердечным приступом больной был доставлен в больницу.

Дополнительное время игры и послематчевые пенальти бедняга точно уже не имел возможности посмотреть.

Напомним: сборная России по пенальти обыграла Испанию и вышла в четвертьфинал Чемпионата мира.

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