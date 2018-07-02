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Празднование выхода в ¼ в футболе напомнили Пескову победу 1945 года

Сегодня, 13:54

Пресс-секретарь подчеркнул, что это не война, а спорт.

Празднование выхода в ¼ в футболе напомнили Пескову победу 1945 года. Свой комментарий пресс-секретарь дал после того, как вчера, 1 июля, вся Россия не могла спокойно пережить выигрыш своей команды.

Гуляния на улицах российских городов после победы сборной России над Испанией в 1/8 финала ЧМ-2018 по многим причинам можно сравнить с победой 1045 года.

Песков при этом подчеркнул, что спорт сближает, и это было празднование победы не в войне. Болельщики до утра праздновали поражение Испании.

А в социальных сетях начали «всплывать» фото со вчерашнего праздника.

«Всех с Победой!!! Мы в вас верили. Это было непредсказуемо, но факт остаётся фактом - Роналду, Месси, Рамос едут домой, а наша сборная в 1/4! Фантастично)», - пишут в соцсетях.

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