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Легейдо объяснил, почему вылет Месси и Роналду с ЧМ-2018 – это прекрасно

Сегодня, 13:07

Любая красивая история нуждается в красивых провалах, считает эксперт.

Едва ли не главными сенсациями гремящего в России ЧМ-2018 стал вылет сборных Аргентины во главе с Лионелем Месси и Португалии, где лидером атак является суперигрок Криштиану Роналду. Многих поклонники футбола эта новость раздосадовала, поскольку без этих двух гениев мундиаль может стать не таким зрелищным и интересным. К тому же велика вероятность, что для лидеров «Барселоны» и «Реала» этот чемпионат мира может стать последним в карьере. Ни один из них до сих пор так и не смог завоевать главный футбольный трофей.

Тем не менее нашлись и те, кто считает, что Месси и Роналду за бортом ЧМ-2018 – это прекрасно. Такого мнения придерживается футбольный обозреватель Василий Легейдо. В своём Twitter он анонсировал выход статьи, где объяснил, почему вылет Аргентины и Португалии является отличной новостью.

В своём материале он напомнил, что футбол 2000-х, до того, как в нём начали сиять звёзды Месси и Роналду, был жёстким, оборонительным. К тому времени все уже давно забыли о спортивных баталиях 1970-х, где один нападающий мог «накручивать» по 10 оппонентов. Невероятно талантливые футболисты вроде Фигу, Роналдо, Зидана и Бэкхема поражали фанатов драматизмом. В один момент весь их футбольный гений мог сойти на нет из-за одного события, как это произошло с невероятным плеймейкером Кака, последним обладателем «Золотого мяча» до начала эпохи Месси-Роналду, который, перейдя в «Реал», сел на скамейку запасных и исчез с первых полос газет.

После того, как на футбольный Олимп начали делить аргентинец и португалец, всё перевернулось с ног на голову и фанаты начали привыкать к тому, что 5-6 десятков голов за сезон – это нормально. Легейдо считает, что Месси и Роналду своим величием оставили в тени многих сильных игроков. В этих условиях футбольной общественности не хватает драмы. Таковой, считает эксперт, и стала для неё новость о проигрыше сборных Аргентины и Португалии. Это, по мнению обозревателя, делает современный футбол в глазах фанатов человечным, а его героев – живыми людьми.

Ранее мы писали, что экстрасенс из Молдовы назвал финалистов ЧМ-2018.

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