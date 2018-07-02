Шмейхель уверен, что Акинфеев заслужил памятник

После оценки потенциала сборной России перед игрой с Хорватией надеяться на проигрыш хозяев мундиаля стало бесполезным.
Голкипер сборной Дании прокомментировал поединок сборной России и Испании.
Младший Шмейхель уверенно дает надежду россиянам в результатах борьбы с Хорватами уже 7 июля в игре ¼.
Напомним, что сборная Дании, за которую выступает Каспер Шмейхель, уступила победу Хорватии. Теперь победитель встретится с Россией. Игра не обещает быть томной и однообразной. Для россиян это шанс попасть в финал и доказать, что подготовка проходила на должном уровне. Для Хорватов этот поединок также будет знаковым, но предвидеть результат встречи на стадионе Фишт не берется пока никто.