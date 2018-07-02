Шмейхель уверен, что Акинфеев заслужил памятник

Сегодня, 12:22

После оценки потенциала сборной России перед игрой с Хорватией надеяться на проигрыш хозяев мундиаля стало бесполезным.

Голкипер сборной Дании прокомментировал поединок сборной России и Испании.

«Акинфеев сыграл фантастически. Он блестяще справился с испанскими игроками, которые вели по ходу матча. Акинфеев всегда имел репутацию отличного вратаря при отражении пенальти. Пришло время для его шоу», - авторитетно заявил Каспер Шмейхель.

Младший Шмейхель уверенно дает надежду россиянам в результатах борьбы с Хорватами уже 7 июля в игре ¼.

«О нас заботились, всё делали так, чтобы турнир проходил великолепно. Никаких сложностей не было, организация фантастическая», - рассказал Шмейхель, комментируя качество организации ЧМ-2018.

Напомним, что сборная Дании, за которую выступает Каспер Шмейхель, уступила победу Хорватии. Теперь победитель встретится с Россией. Игра не обещает быть томной и однообразной. Для россиян это шанс попасть в финал и доказать, что подготовка проходила на должном уровне. Для Хорватов этот поединок также будет знаковым, но предвидеть результат встречи на стадионе Фишт не берется пока никто.