В Екатеринбурге семья назвала сына в честь Дзюбы после победы над Испанией

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Триумф подопечных Станислава Черчесова в 1/8 финала ЧМ-2018 вызвал сильные эмоции у родителей новорожденного мальчика.

В Екатеринбурге, как и во всей России, пребывают в восторге от сенсационной победы сборной России над Испанией в плей-офф домашнего ЧМ-2018. Впервые в истории российская команда завевала право сыграть в четвертьфинале чемпионата мира. Некоторые россияне так обрадовались данному событию, что решились на неординарные поступки.

В частности, екатеринбургская семья назвала сына в честь автора гола в ворота испанцев Артёма Дзюбы. Мать ребёнка призналась, что её супруг хотел назвать мальчика Артёмом ещё до подвига россиян на мундиале. Она уговаривала его сменить выбор и дать сыну имя Мирон. Когда же 22 июня показалось, что женщина будет рожать, муж заявил, что это знак, ведь Дзюба играет под 22 номером. Сомнения на счёт того, как назвать сына, развеялись после того, как нападающий питерского «Зенита» забил мяч в ворота испанцев во вчерашнем матче, сравняв тем самым счёт в поединке и позволив своей команде победить в серии послематчевых пенальти. Мама ребёнка с выбором имени смирилась, но договорилась с супругом, что решать, как назвать дочь будет уже она.

Напомним, что подопечные Станислава Черчесова в серии пенальти взяли верх над испанцами и впервые в истории вышли в четвертьфинал ЧМ.