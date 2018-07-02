«Первые обиженные»: Сенегал просит FIFA отказаться от вылета с ЧМ по fair play

Сегодня, 11:35

Открытое письмо от представителей Сенегала поступило в адрес Международной федерации футбола.

Расписанная ничья между Сенегалом и Японий по карточкам fair play пропустила японцев в следующий этап Чемпионата мира по футболу. Таким решением оказались недовольны на родине сборной Сенегала. Их национальная федерация футбола обратилась к FIFA с просьбой отказаться от вылета с ЧМ по данной процедуре.

Сенегал просит пересмотреть условия и правила, поскольку в противном случае теряется смысл честного соревнования между командами. Добьются ли «первые обиженные» спортсмены перемен в проведении мундиаля покажет время. Но скептики не видят перспектив изменения многолетних правил из-за поражения сенегальских футболистов.