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Именно столько получит каждая сборная, которая выйдет в четверть финала. Сборная России уже успела заработать 16 миллионов долларов.

Восемь миллионов команда получает сборная за участие в общем этапе, четыре – за выход в 1/8 финала, и остальные 4 – за выход в четверть финала. Сборная России заработала 16 миллионов долларов, и уже определено, на что будет потрачена сумма выигрыша. Половина полученной суммы будет направлена на то, чтобы покрыть расходы, которые были потрачены на подготовку российских спортсменов к чемпионату.

Остальные 8 миллионов долларов будут поделены между руководством и игроками сборной. Победитель соревнований в 2018 году получит 38 миллионов долларов, финалист – 28 миллионов, а за третье место выплатят 24 миллиона долларов. Напомним, что следующий матч российской сборной состоится 7 июля. Спортсмены сразятся с игроками Хорватии за выход в полуфинал.

Россияне не верили, что "слабенькая" Россия сможет победить испанцев, но это свершилось. Перед ЧМ-2018 организаторы озвучивали зарплаты, которые получат футболисты за победу на том или ином этапе. Изначально многие граждане России высказывались, что российским футболистам платят слишком много, ведь команда играет достаточно слабо Однако сейчас сборная России вышла в четверть финала и заработала 16 миллионов долларов, а все фанаты российских футболистов сейчас не могут прийти в себя после победы над Испанией.