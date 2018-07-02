Мистика: Сборной РФ по футболу помогли шаманы Якутии

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ЧМ-2018 – это не только футбол. Это и целый мир, и политика, и праздник, и надежды всей страны. Чтобы они стали явью, каждый прилагает те усилия, какие только может. Есть даже мистика.

Сборной РФ по футболу в её победе над Испанией помогли шаманы Якутии. Это утверждает Афанасий Николаев, являющийся якутским историком и футурологом.

Он убеждён, шаманы Якутии сильно помогли сборной РФ в её победе над Испанией. Еще до матча он сообщил, что «будет чудо». Этому помогут якутские шаманы.

В итоге чудо случилось. Реально, мистика. Такого ещё не было. Россия в четвертьфинале Мундиаля. Насколько этому помогли шаманы Якутии, определить трудно, но вклад, определённо, был. За команду молилась почти вся страна, даже неверующие.

Однако были и такие, кто полил этот праздник грязью, как только смогли. Примером является Лена Миро, разместившая пост, ну очень неадекватного содержания.

Но таких – явное меньшинство. То, что творилось в России в прошедшую ночь, сопоставимо, наверное, лишь с Новым годом.

Николаев делал прогноз и на матч Россия – Уругвай, где предсказал победу россиян 2-1. Видимо, на ошибку повлияло то, что игра не влияла на выход из группы и шаманы не особенно напрягались.

Также футуролог не сообщил, смотрели ли шаманы Якутии матчи в прямом эфире или во время их проведения занимались только необходимыми ритуалами.