VistaNews.ru


Мистика: Сборной РФ по футболу помогли шаманы Якутии

Сегодня, 11:02

ЧМ-2018 – это не только футбол. Это и целый мир, и политика, и праздник, и надежды всей страны. Чтобы они стали явью, каждый прилагает те усилия, какие только может. Есть даже мистика.

Сборной РФ по футболу в её победе над Испанией помогли шаманы Якутии. Это утверждает Афанасий Николаев, являющийся якутским историком и футурологом.

Он убеждён, шаманы Якутии сильно помогли сборной РФ в её победе над Испанией. Еще до матча он сообщил, что «будет чудо». Этому помогут якутские шаманы.

В итоге чудо случилось. Реально, мистика. Такого ещё не было. Россия в четвертьфинале Мундиаля. Насколько этому помогли шаманы Якутии, определить трудно, но вклад, определённо, был. За команду молилась почти вся страна, даже неверующие.

Однако были и такие, кто полил этот праздник грязью, как только смогли. Примером является Лена Миро, разместившая пост, ну очень неадекватного содержания.

Но таких – явное меньшинство. То, что творилось в России в прошедшую ночь, сопоставимо, наверное, лишь с Новым годом.

Николаев делал прогноз и на матч Россия – Уругвай, где предсказал победу россиян 2-1. Видимо, на ошибку повлияло то, что игра не влияла на выход из группы и шаманы не особенно напрягались.

Также футуролог не сообщил, смотрели ли шаманы Якутии матчи в прямом эфире или во время их проведения занимались только необходимыми ритуалами.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Экстрасенс признался, что наколдовал победу России над Испанией

Дзюба: мы были уверены, что Акинфеев возьмет два пенальти

В трагедии на перевале Дятлова могут быть замешаны шаманы

Главное за неделю

В Японии отчетливо сняли на видео реальный НЛО

Гуманоиды наступают на жителей Земли по всем континентам через порталы....

Ученые нашли спасение от червей-паразитов для миллионов людей

В настоящее время около 25-30% людей инфицированы минимум одним видом...

«Путешествие во времени»: Мужчина переместился в 2120 год и записал видео

Шокирующие кадры показывают, насколько изменится жизнь за следующие 100 лет....

"Вторжение началось?": Уфологи по всему миру массово принимают сигналы НЛО

Пришельцы и гуманоиды уже совсем близко, стоит ли бояться нашествия?...

«Это не тренировка»: В США перехватили сигнал к началу ядерной войны

Страшный и апокалипсический сценарий начал воплощаться в ночь на среду, когда в...

Рекомендуем