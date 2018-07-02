Уткин назвал сборную России автобусом и послал «нахрен» видящих в футболе политику

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Легендарный футбольный комментатор высказался в эфире «Футбольного клуба» об историческом успехе подопечных Станислава Черчесова на ЧМ-2018, раскритиковав «диванных экспертов», обвинивших сборную Испании в продаже матча.

Накануне сборная России переписала историю отечественного футбола, впервые пробившись в четвертьфинал Чемпионата мира. После матча Россия разбилась на два лагеря: безудержно празднующие успех болельщики и критики, назвавшие захватывающий матч «договорняком».

Василий Уткин послал «нахрен» видящих в футболе политику людей, раскрыв секрет успеха подопечных Черчесова. Испанцы заставили сборную России поставить у своих ворот советский автобус «ЛиАЗ». Играя на отбой, отечественные футболисты намеренно вели матч к серии пенальти, рассчитывая исключительно на удачу, считает легендарный комментатор.

Уткин отметил блистательную игру Ильи Кутепова и Игоря Акинфеева, назвав последнего главным героем исторической победы. Параллельно эксперт отказался извиняться за «троллинг» стража ворот сборной России, ведь вчерашний успех и частые неудачи – неотделимые друг от друга вещи.

В завершении Уткин назвал подопечных Черчесова автобусом, которому в четвертьфинале предстоит куда более сложный соперник. Хорваты не будут постоянно лезть на ворота Акинфеева, предоставляя пространство для контратак. Они сделают расчет на организованную игру в обороне и индивидуальное мастерство.