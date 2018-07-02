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Сегодня на ЧМ-2018 ожидают очередную сенсацию

Сегодня, 09:05

Сегодня за место в четверти финала сразятся Мексика и Япония. Чемпионат в этом году уже успел достаточно удивить футбольных фанатов, когда Россия впервые с 1970 года вышла в четверть финала.

Эксперты говорят, что сборная Бразилии намного превосходит в своих силах любых игроков Германии и Южной Кореи. На этот раз японцы попробуют свои силы со сборной Мексики.

Кстати, в этом году поддержать мексиканцев приехали намного больше, чем бразильцев. Но как показывает опыт, поддержка трибун не самая главная составляющая удачной игры.

Сегодня ожидается очередная сенсация. Футбольные фанаты уже не знают, чего ждать от чемпионата, так как футбол продолжает удивлять своей непредсказуемостью. Так, многие ставили на выигрыш Испании, однако Россия сумела обойти футболистов, и выбила себе место в четверти финала. По мнению экспертов, матч был очень тяжелый, игроки до последнего не могли забить решающий гол, однако победили с помощью серии пенальти. Заметим, что многие зря недооценивали силы игроков сборной России на ЧМ-2018.

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