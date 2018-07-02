Акинфеев не оценил мемы со своим участием

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Поклонники уверены, что Россия вошла в четверть финала именно благодаря герою-Акинфееву, однако голкипер в свою очередь, очень скромно себя ведёт в сложившейся ситуации.

После победы над сборной Испании Игорь Акинфеев прокомментировал свои ощущения после матча. Известно, что спортсмену удалось отбить два пенальти в серии 11-метровых ударов, и именно благодаря этому России удалось превзойти своего противника. Игорь заявил, что это историческое событие, праздник для всей страны: "Мы говорили до чемпионата мира, что должны объединиться. Думаю, мы это сделали. Нельзя на этом останавливаться. Было много сообщений, звонков. На всё стараюсь отвечать".

Когда футболист услышал о мемах со своим участием, он этого не оценил. Отметил, что не любит такое, ведь играла и сражалась вся команда, ему эта популярность совершенно ни к чему.

По завершению дополнительного времени возникала мысль у Акинфеева закончить это всё, ведь было действительно тяжело, и жарко, но вытерпели, ведь очень хотели, и нельзя было подводить болельщиков, которые оказывали такую колоссальную поддержку.