VistaNews.ru


Юрий Лоза недоволен сборной РФ на матче с Испанией

Сегодня, 07:18

Похоже, что российские футболисты порадовали всю страну, кроме Юрий Лозы. По словам музыканта, игра получилась очень скучной и утомительной.

«Я считаю, что нашим футболистам помогло только то, что они играли на своем «родном» стадионе, а не где-то в другой стране», - заключил Лоза.

По мнению Лозы, хорошие футболисты должны выигрывать во время матча, а не за счет пенальти, как это получилось в этой игре. Напомним, что 1 июля прошел матч между сборной Рф и Испанией. Лоза недоволен игрой, хотя не отрицает, что очень рад, что сборной получилось выйти в четверть финала. Во время матча счет был 1:1, поэтому команды соревновались за победу в серии пенальти.

Стоит подчеркнуть, что сборная вышла в четверть впервые после 1970 года.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Экстрасенс признался, что наколдовал победу России над Испанией

Юрий Лоза назвал Ольгу Бузову «пирожком ни с чем»

Прикосновение мяча рукой Юмтити дало пенальти сборной Австралии

Главное за неделю

В Японии отчетливо сняли на видео реальный НЛО

Гуманоиды наступают на жителей Земли по всем континентам через порталы....

Ученые нашли спасение от червей-паразитов для миллионов людей

В настоящее время около 25-30% людей инфицированы минимум одним видом...

"Вторжение началось?": Уфологи по всему миру массово принимают сигналы НЛО

Пришельцы и гуманоиды уже совсем близко, стоит ли бояться нашествия?...

«Это не тренировка»: В США перехватили сигнал к началу ядерной войны

Страшный и апокалипсический сценарий начал воплощаться в ночь на среду, когда в...

«Путешествие во времени»: Мужчина переместился в 2120 год и записал видео

Шокирующие кадры показывают, насколько изменится жизнь за следующие 100 лет....

Рекомендуем