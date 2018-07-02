Юрий Лоза недоволен сборной РФ на матче с Испанией

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Похоже, что российские футболисты порадовали всю страну, кроме Юрий Лозы. По словам музыканта, игра получилась очень скучной и утомительной.

«Я считаю, что нашим футболистам помогло только то, что они играли на своем «родном» стадионе, а не где-то в другой стране», - заключил Лоза.

По мнению Лозы, хорошие футболисты должны выигрывать во время матча, а не за счет пенальти, как это получилось в этой игре. Напомним, что 1 июля прошел матч между сборной Рф и Испанией. Лоза недоволен игрой, хотя не отрицает, что очень рад, что сборной получилось выйти в четверть финала. Во время матча счет был 1:1, поэтому команды соревновались за победу в серии пенальти.

Стоит подчеркнуть, что сборная вышла в четверть впервые после 1970 года.