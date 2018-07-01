Путин поздравил игроков и главного тренера сборной с выходом в четвертьфинал

Вчера, 23:03

Президент России Владимир Путин поздравил главного тренера сборной Станислава Черчесова и всех игроков с победой над сборной Испании и выходом в ¼ финала Чемпионата мира.

Российская сборная прыгнула выше головы, обыграв заведомого фаворита, одну из сильнейших команд мира. Игра была очень тяжелой, энергозатратной. Команда вытерпела, справилась с натиском «Красной фурии».

Пресс-секретарь главы государства Песков сообщил, что Путин смотрел весь матч от начала и до конца. В течение дня он звонил Черчесову, а после матча позвонил еще раз и горячо поздравил с победой.

На матче в «Лужниках» присутствовал король Испании Филипп VI.

Когда игра закончилась победой России, в Москве началось настоящее безумие. Болельщики, которые смотрели матч в кафе и дома, вышли на улицу. Радостные крики, гудки проезжающих машин, объятия – такая атмосфера царит на улицах.

После окончания матча Путин позвонил королю Испании. Президент отметил высочайший класс испанской команды. Испанский монарх, в свою очередь, поздравил российского лидера с победой сборной России.