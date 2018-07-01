Экстрасенс признался, что наколдовал победу России над Испанией

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Ясновидящий сразу понял, что россиянам будет не легко. Экстрасенс Анатолий Леденев знал, что матч с Испанией будет сложным и напряженным, соответственно российским футболистам понадобится помощь.

Ясновидящий помимо пристрастия к магии очень любит футбол и всей душой болеет за сборную России на ЧМ-2018. Он заглянул в будущее и понял, что у россиян мало шансов в игре со сборной Испании, поэтому стоит помочь футболистам и вывести Россию в 1/4 финала соревнований. «Буду болеть и колдовать», заявил экстрасенс.

Эксперты перед матчем обсуждали множество прогнозов, в основном они были не утешительными для российской сборной. Но что мы видим: с перевесом в один гол Россия разгромила команду Испании. Победу россиян можно назвать только чудом, ведь большинство поклонников даже не верили, что РФ сможет достойно противостоять сильной команде, ведь сборная России уже не раз разочаровывала фанатов. В этот раз российские футболисты удивили и ошарашили.

Оказалось, что экстрасенс Анатолий Леденев из Москвы причастен к победе России. Он признался, что собирается колдовать для того, чтобы россияне вырвались в 1/4 финала ЧМ, и видимо обряды помогли. Россия действительно чудом достойно отстояла матч, хотя в первом тайме показывала не самые лучшие тактики. Изначально экстрасенс не мог предсказать, кто победит, но оказалось, что он наколдовал победу России над Испанией.