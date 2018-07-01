VistaNews.ru


Черчесов: Пенальти репетировал только Дзюба

Вчера, 22:45

«Акинфееву никаких советов не давал», - заявил главный тренер национальной сборной, который отметил, что «не лезет» к вратарям. В победу команда верила до конца, как и вся страна, хотя все и понимали, что испанцы гораздо сильнее.

Станислав Черчесов признался, что пенальти репетировал только Дзюба, а больше из команды к этому никто не готовился. Однако тренировки вратарей помогли Акинфееву выстоять на воротах и совершить исторический момент, что помогло сборной одержать победу в состязании. Черчесов также заявил, что игроки до сих пор не осознали происходящее, однако дело сделано.

Тренер российских футболистов дал интервью сразу после победы сборной над Испанией. По его словам, теперь игрокам необходимо восстанавливать силы и готовиться к следующей игре, которая может быть гораздо серьезнее, ведь речь идет уже о четвертьфинале. Черчесов сообщил, что будет «собирать раненых», которые должны восстановиться к матчу.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Черчесов позвал Путина посмотреть тренировку российской сборной перед ЧМ-2018

Дзюба: мы были уверены, что Акинфеев возьмет два пенальти

Черчесов рассказал, как Германия исправит проигрыш мексиканцам

Главное за неделю

В Японии отчетливо сняли на видео реальный НЛО

Гуманоиды наступают на жителей Земли по всем континентам через порталы....

Ученые нашли спасение от червей-паразитов для миллионов людей

В настоящее время около 25-30% людей инфицированы минимум одним видом...

«DH»: В Ростове НЛО предупредили людей о неизвестном

 Необычный след от полета неопознанного летающего аппарата поразил...

"Вторжение началось?": Уфологи по всему миру массово принимают сигналы НЛО

Пришельцы и гуманоиды уже совсем близко, стоит ли бояться нашествия?...

«Это не тренировка»: В США перехватили сигнал к началу ядерной войны

Страшный и апокалипсический сценарий начал воплощаться в ночь на среду, когда в...

Рекомендуем