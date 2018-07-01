Черчесов: Пенальти репетировал только Дзюба

Вчера, 22:45

«Акинфееву никаких советов не давал», - заявил главный тренер национальной сборной, который отметил, что «не лезет» к вратарям. В победу команда верила до конца, как и вся страна, хотя все и понимали, что испанцы гораздо сильнее.

Станислав Черчесов признался, что пенальти репетировал только Дзюба, а больше из команды к этому никто не готовился. Однако тренировки вратарей помогли Акинфееву выстоять на воротах и совершить исторический момент, что помогло сборной одержать победу в состязании. Черчесов также заявил, что игроки до сих пор не осознали происходящее, однако дело сделано.

Тренер российских футболистов дал интервью сразу после победы сборной над Испанией. По его словам, теперь игрокам необходимо восстанавливать силы и готовиться к следующей игре, которая может быть гораздо серьезнее, ведь речь идет уже о четвертьфинале. Черчесов сообщил, что будет «собирать раненых», которые должны восстановиться к матчу.