Дзюба: мы были уверены, что Акинфеев возьмет два пенальти

Вчера, 22:44

Нападающий сборной России Артем Дзюба рассказал о победе над сборной Испании. С результатом 4:3 по пенальти Россия – в четвертьфинале ЧМ.

«Чудо совершилось, мы сегодня бились, сражались, были единым целым, знали, что порядок и дисциплина бьют класс. Мы безумно счастливы, что страна гордится нами, мы победили все вместе, всей страной», — сказал он.

Во время серии пенальти все футболисты сборной были уверены, что Акинфеев возьмет два мяча. Газинский и Дзагоев тоже об этом сказали. Но всю игру было ощущение, что у себя дома мы должны выиграть. Мы сражались за каждый клочок поля. Отходили глубоко в оборону и пытались убегать в контратаки.

После основного времени счет был 1:1. Не изменился он и после двух овертаймов. Единственный гол сборной России в игровое время – на счету Артема Дзюбы. Это третий его гол на Чемпионате. Артем признается, что было страшно, когда бил этот пенальти в первом тайме. А в послематчевых пенальти героем был Акинфеев. Два его сейва подвели окончательный итог игры.