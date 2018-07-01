Посол ЧМ-2018 Лопырева поддержала Россию

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Еще до победного матча модель опубликовала мотивирующий снимок с подписью «Россия вперед!», который за считанные часы набрал несколько десятков тысяч «лайков». На фотографии предстала и сама красавица в соблазнительном наряде.

Посол ЧМ-2018 из Ростова Виктория Лопырева поддержала Россию перед ответственным матчем, который национальная сборная провела с испанцами. В победу россиян мало кто верил, однако все на это надеялись, в том числе и Лопырева. Знаменитость на мотивирующей фотографии держала мяч в руках и стояла на фоне Красной площади.

Игра для сборной Испании завершилась провалом, а Россия по результатам состязания вышла в ¼ финала, что происходит впервые в истории. Звезды шоу-бизнеса массово поздравляют игроков сборной в соцсетях и радуются победе, в которую поверить было непросто.