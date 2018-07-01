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Москва празднует победу России над сборной Испании

Сегодня, 22:15

Болельщики сборной России вышли на улицы столицы и празднуют победу над сборной Испании.

Это был упорнейший матч. Основное время завершилось с ничейным счетом 1:1. Два дополнительных тайма тоже не принесли успеха ни одной из команд. И вот серия послематчевых пенальти… В месте с каждым ударом соперников сердца болельщиков замирали и вновь оживали перед следующим ударом.

И наступил решающий момент. Акинфеев отбил удар!!! 4:3, победа в серии пенальти сборной России! Россия в четвертьфинале Чемпионата мира!

Теперь Москва празднует победу России над сборной Испании. Из баров, ресторанов, квартир наблюдавшие за матчем болельщики вышли на улицы Москвы и скандируют "Россия!". Столица празднует, проезжающие машины сигналят. Сигналят даже машины скорой помощи и полиции.

Атмосфера праздника заполонила и другие города России. В Якутске, несмотря на глубокую ночь, люди вышли на улицы, поздравляют друг друга с победой, слышны взрывы петард, машины сигналят.

Свои горячие поздравления игрокам сборной, главному тренеру Станиславу Черчесову передают Евгений Кафельников, Михаил Шац, десятки других известных людей. Даже болельщики из других стран радуются победе сборной России.

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