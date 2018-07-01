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Генсек FIFA Фатма Самура сравнила гул Лужников на гол Дзюбы с громом

Сегодня, 21:00

Генеральный секретарь отметила, что рев болельщиков после забитого мяча нападающим российской сборной в матче 1/8 финала чемпионата мира с командой Испании изначально приняла за раскат грома.

Сегодня состоялся долгожданный матч 1/8 финала Чемпионата мира-2018 по футболу на московском стадионе «Лужники» между национальными сборными России и Испании. Основное время завершилось со счетом 1:1, в связи с чем было выделено дополнительное время.

Сборная Испании в рамках ЧМ еще не побеждала хозяев турнира в плей-офф. Российский нападающий Артем Дзюба забил с пенальти в этом матче. Генсек FIFA Фатма Самура в своем Twitter сравнила реакцию футбольных фанатов на трибунах Лужников на судьбоносный гол на 41-ой минуте с громом, который в действительности был радостным ревом зрителей. Гул фанатов взорвал Лужники и дал России силы победить Испанию.

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