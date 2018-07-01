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Рэпер из Владикавказа посвятил сборной России песню

Сегодня, 20:25

Музыкант решил поддержать спортсменов накануне очередного поединка ЧМ-2018 против Испании.

Накануне матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу, где подопечные Станислава Черчесова должны были противостоять Испании, рэпер Дэвид Мамедов из Владикавказа посвятил сборной России песню. Видео с композицией появилось на YouTube-канале исполнителя. В треке он высказывает слова поддержки футболистам, замечая, что в них мало кто верит, но всё равно все болеют за национальную команду страны. Рэпер подчеркнул, что, несмотря ни на что, надеется на победу российских игроков. Мамедов отметил, что хотел бы видеть сборную России в четвертьфинале соревнований. Ролик мгновенно стал популярным в сети. За короткое время его посмотрели тысячи пользователей. Комментария представителей сборной пока нет.

Стоит отметить, что ролик был опубликован до начала поединка Россия – Испания. В этом историческом матче, как известно, сенсационно одержали победу россияне. Подопечные Станислава Черчесова выбили фаворитов турнира из соревнований в серии послематчевых пенальти.

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